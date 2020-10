Das war mal eine Überraschung bei Take Me Out! In der aktuellen Staffel des Datingsformats mit Moderator Ralf Schmitz (45) begab sich der Single-Mann Felix auf die Suche nach der großen Liebe – und fand in Tanja zumindest eine würdige Kandidatin. Nach dem Match kam der humorvolle Hottie zusätzlich zu einer verblüffenden Erkenntnis: Tanja und Felix waren sich vor "Take Me Out" schon einmal begegnet!

Während ihres gemeinsamen Dates in der Limousine erinnerte sich Felix dann an eine vergangene Begegnung mit Tanja: Er hatte bei ihrer Uni-Abschlussfeier als Barkeeper gearbeitet. "Also, es hat sich herausgestellt, dass wir uns schon kannten", erklärte die hübsche Brünette und lachte: "Ich glaube, ich habe sogar schon damals mit dir geflirtet – kann das sein?"

Tanja und Felix sind aber nicht das einzige "Take Me Out"-Match, das sich schon vor den Dreharbeiten kannte. Auch Silvana und Frank, die vor rund drei Jahren bei der beliebten Kuppelshow teilgenommen hatten, hatten schon zuvor ein besonderes Verhältnis zueinander: Frank war der Chef der hübschen Blondine gewesen – doch das hatte ihrer Liebesgeschichte nicht im Weg gestanden, denn mittlerweile ist das Paar sogar verheiratet.

Instagram / felix_beckstein Felix, "Take Me Out"-Kandidat 2020

Instagram / tanja.salem Tanja, "Take Me Out"-Kandidatin 2020

Privat Die "Take Me Out"-Stars Frank und Silvana am Tag ihrer Hochzeit

