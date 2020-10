Inka Bause (51) ist wieder offen für die Liebe! Schon seit 2005 ist die Blondine das Gesicht der überaus erfolgreichen Kuppelshow Bauer sucht Frau. Staffel für Staffel versucht sie, alleinstehende Bauern unter die Haube zu bringen. Sie selbst lebt allerdings seit fast zehn Jahren ohne Partner an ihrer Seite – und betonte seither regelmäßig, keinen Mann in ihrem Leben zu brauchen. Das hat sich nun offenbar geändert: Inka plauderte aus, dass sie durchaus bereit wäre, dem Singlestatus Lebewohl zu sagen.

"Ich habe Sehnsucht nach dem richtigen Partner an meiner Seite", gab die 51-Jährige ganz offen im Bild-Interview zu. Der Grund für diesen Sinneswandel? Tatsächlich die aktuelle Gesundheitskrise! "Solche Lockdown-Zeiten funktionieren nicht alleine, man kommt nicht alleine klar", lautete ihre Erklärung. Man brauche einen Partner zu Hause, weil man ansonsten kaum andere Personen sehen könne.

Keine Frage, Inka kommt bestens alleine klar. Sie habe sich längst an ihr Singledasein gewöhnt. Die Suche nach dem richtigen Partner für sie sei aber auch alles andere als leicht – sie habe sehr hohe Ansprüche. "Ich kann mir bei Amazon keinen Mann bestellen", stellte sie fest. Auch habe sie keine Lust, sich auf Dates mit dem Virus anzustecken. Dennoch: "Natürlich denkt man jetzt schon mal: Was mache ich, wenn mein Kind nicht mehr da ist, wenn ich mal alleine da sitze?" Ihre Tochter Anneli studiert eigentlich in England – kurz vor dem Lockdown zog die 24-Jährige aber vorerst wieder zu ihr nach Berlin.

Instagram / inka.bause Inka Bause im Oktober 2020

Instagram / inka.bause Inka Bause im Juli 2020

Actionpress/ Galuschka, Horst Inka Bause beim "Kölner Treff", Oktober 2019

