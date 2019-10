Wie steht es eigentlich um das Liebesleben von Inka Bause (50)? Seit 2005 schlüpft die kecke Moderatorin Jahr für Jahr in die Rolle von Amors Gehilfin und verkuppelt bei Bauer sucht Frau und dem Ableger Bauer sucht Frau International einsame Farmerherzen. Erst am Montag ging die Kult-Kuppelshow in die 15. Runde und verspricht den Fans: Zwischen den potenziellen Traumpaaren wird sicherlich wieder reichlich geturtelt! Doch befindet sich Inka aktuell eigentlich auf Partnersuche?

"Für mich ist mein Leben gerade wunderbar so. Bezüglich eines Partners ist es so, wie ich es auch in meinen Liedern singe: Ich gehe mit offenen Armen durchs Leben. Ich bin bereit für alles und flirte auch gerne", meinte die 50-Jährige bei Extra zu Ralf, dem Bauernreporter. Weil sie seit vielen Jahren alleine sei, wird ihr oftmals unterstellt, dass sie eine Abneigung gegen Männer entwickelt hätte. "Nein! Ich sehe mir gerne tolle Männer an! Ich bin aber auch ganz ehrlich: Ich habe genug Freunde und Familie, die mit mir ins Theater oder ins Kino gehen", plauderte sie weiter aus.

Von 1996 bis 2005 war die redselige Blondine mit dem Komponisten Hendrik Bruch verheiratet. "Er war mein Traummann. Ich wäre sehr gerne mit ihm alt geworden. Das hat leider nicht geklappt", verriet sie vor einigen Monaten im Gespräch mit Bunte. 2016 beendete er sein Leben.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Moderatorin Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

Getty Images TV-Moderatorin Inka Bause

Getty Images Inka Bause im Juli 2019 auf der Berliner Fashion Week

