Erst vor ein paar Wochen knackte Lewis Hamilton (35) den Rekord von Formel-1-Legende Michael Schumacher (51). Der Mercedes-Fahrer entschied zum 91. Mal ein Rennen für sich und übertrumpfte damit Schumis Weltrekord. Aber in Lewis schlummern noch mehr Talente – neben seiner Motorsport-Karriere nimmt er in seinem eigenen Studio nebenbei Songs auf. Jetzt spielte er seinen Fans zum ersten Mal kurze Ausschnitte aus seinen Songs vor.

In einem Instagram-Livestream präsentierte der Motorsportler seinen Followern erstmals seine acht neuen Songs. Er filmte sich dabei, wie er von seinem Computer mehrere Lieder abspielte. Wann genau er seine Musik veröffentlichen will, gab Lewis aber nicht bekannt. Eine Sache könnte seine Fans allerdings überraschen – der sonst so disziplinierte Rennfahrer singt über Alkohol, Partys und Frauen. Eine Zeile in einem Song lautet zum Beispiel: "Ich habe die ganze Nacht schon viel zu viel getrunken. Diese Frau soll mit uns mitkommen, diesmal mit in mein Bett".

Eine berühmte Lady, an die diese Zeile gerichtet sein könnte, wäre Nicole Scherzinger (42). Die Pussycat Dolls-Sängerin und der Brite dateten sich von 2007 bis 2014. Seitdem machte der Formel-1-Pilot zwar keine Beziehung mehr öffentlich, ihm wurden aber Romanzen mit Rihanna (32), Rita Ora (29) und Sofia Richie (22) nachgesagt. Vor Kurzem wurde der Beau mit dem Model Florence Mueller im Urlaub auf Korsika gesichtet.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton im Jahr 2020

Lewis Hamilton und Nicole Scherzinger bei den British Fashion Awards 2014

