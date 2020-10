Das ging ja jetzt ziemlich fix! Seit ein paar Wochen hat Sarah Harrison (29) eine Mission: Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im Juli will sie zurück zur alten Form und ihre restlichen Schwangerschaftskilo loswerden. Um ihr Ziel zu erreichen, stellte die YouTuberin vor einigen Tagen ihre Ernährung um und legte das ein oder andere Home-Work-out ein. Und Sarahs eiserne Disziplin macht sich jetzt bereits bezahlt, wie ein brandneues Body-Update beweist.

Die Community verfolgt Sarahs Kampf gegen die überschüssigen Babypfündchen begeistert – und so hält die Zweifachmutter die Follower natürlich nur zu gern auf dem Laufenden. "Ich merke gerade meine ersten Erfolge und das ist für mich eine gute Motivation", erzählte sie strahlend in ihrer Instagram-Story und gewährte den Usern dabei einen Blick auf ihre superschlanke Körpermitte."Ich fühle mich schon viel wohler, mein Bauch ist auch nicht mehr so aufgebläht, aber das liegt einfach daran, dass ich jetzt sehr viel auf die Ernährung achte", erklärte Sarah weiter.

Aktuell zeigt die Waage noch fünf Kilo mehr an als vor der Schwangerschaft – doch auch die ist Sarah mit Sicherheit schnell wieder los. Denn kaum war das After-Baby-Body-Update im Kasten, zeigte sich die 29-Jährige ihren Fans in weiteren Sequenzen erneut beim Sporteln im heimischen Wohnzimmer.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison zeigt ihren After-Baby-Body

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Kyla Harrison im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de