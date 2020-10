Die Geschichte zwischen Lauren Goodger (34) und Charles Drury ist ernster als gedacht! Vor wenigen Tagen machte das britische Reality-TV-Sternchen es offiziell: Sie datet tatsächlich den elf Jahre jüngeren Ex von Katie Price (42) – wie viele Fans bereits vermutet hatten! Als Beweis gab es bereits ein erstes heißes Knutschfoto von den beiden. Und offenbar handelt es sich hier nicht nur um einen lockeren Flirt: Zwischen Lauren und Charles sind sogar schon die magischen drei Worte gefallen!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 34-Jährige sich nun in mehreren Videos beim innigen Turteln mit ihrem Freund. In einem besonders süßen Clip filmte Lauren ihren Schatz heimlich und schrieb dazu: "Ich liebe dich, Charles!" Offenbar ist das Kurvenwunder total verknallt! Was sie an ihm besonders mag? "Er ist einfach der bestaussehende Kerl überhaupt", schwärmte sie unter anderem. Außerdem habe er "ein großes Herz".

Schon bei ihrer großen Liebesverkündung auf Instagram hatte Lauren betont, wie glücklich Charles sie mache. Das ist auch ihrer Community nicht entgangen: "Du siehst seit Langem mal wieder zufrieden und total verliebt aus!", freute sich nur einer von vielen Fans in den Kommentaren. Hättet ihr gedacht, dass es zwischen den beiden schon so ernst ist? Stimmt unten ab!

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im Oktober 2020

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Reality-TV-Star

Instagram / laurenrosegoodger Lauren Goodger, UK-Reality-Star

