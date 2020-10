Lauren Goodger (34) und Charles Drury sind tatsächlich zusammen! Anfang des Monats brodelte es diesbezüglich bereits heftig in der Gerüchteküche. Der Grund: Das britische Reality-Sternchen veröffentlichte Schnappschüsse an der Seite eines neuen Mannes, dessen Gesicht sie mit einem Herz-Emoji allerdings verdeckte. Wenig später tauchten ähnliche Fotos bei dem Ex von Katie Price (42) auf – ein Versehen? Unklar. Nun hat sich jedoch die Sachlage geändert: Die zwei sind definitiv zusammen, das bestätigen sie selbst im Netz.

Am Samstag veröffentlichte Lauren ein Foto auf Instagram, das keinen Raum mehr für Spekulationen lässt. Die Aufnahme zeigt die 34-Jährige und ihren elf Jahre jüngeren Flirt bei einem leidenschaftlichen Kuss. Dazu schreibt sie: "Du machst mich glücklich." Einen Tag später teilte der einstige The Only Way Is Essex-Star dann schon das nächste Pärchenpic. Keine Frage: Hier hat Amors Pfeil mitten ins Schwarze getroffen.

Dabei hatte ein Sprecher der Influencerin die Spekulationen zunächst noch dementiert. "Lauren und Charles sind Freunde", lautete die Aussage von offizieller Seite gegenüber MailOnline. Angeblich hätten die beiden nur Zeit miteinander verbracht, weil es Lauren kürzlich nicht so gut gegangen sei. Allem Anschein nach ist aus dem platonischen Beistand am Ende nun doch mehr geworden.

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodgers mit ihrem Kuschelpartner Charles, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de