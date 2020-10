Babyglück bei Mark Cuevas! In der Netflix-Dating-Show Liebe macht blind verliebte der Fitnessfan sich noch in Jessica Batten. Während Mark direkt hin und weg war, hatte Jessica noch ihre Zweifel an der Beziehung. Vor allem die zehn Jahre Altersunterschied machten ihr zu schaffen und sie ließ Mark am Ende vor dem Altar stehen. Mittlerweile ist der 26-Jährige allerdings wieder glücklich vergeben – und erwartet mit seiner neuen Partnerin jetzt sein erstes Kind.

Das teilte Mark jetzt auf seinem Instagram-Account mit. Zu einer Fotoreihe mit seiner Freundin Aubrey Rainey, auf denen Aubrey unter anderem einige Ultraschallbilder in die Kamera hält, schrieb er: "Baby Cuevas 29.04.21". Ganz klar also: Mark und Aubrey werden schon im kommenden April zum ersten Mal Eltern. Einige ihrer "Liebe macht blind"-Kollegen kommentierten bereits fleißig und beglückwünschten die werdenden Eltern. "Herzlichen Glückwunsch an euch beide, Bruder. Du wirst ein unglaublicher Vater sein und ich wünsche euch dreien all die Liebe und das Glück, das dieses Leben zu bieten hat", meinte beispielsweise Damian Powers.

Mark und Aubrey lernten sich erst im vergangenen Sommer kennen, sind seither aber offenbar überglücklich miteinander. "Wir haben zusammen am 4. Juli einen Kurztrip nach Savannah in Georgia gemacht. Dort haben wir offiziell angefangen, uns zu daten und sind seitdem unzertrennlich", verriet das frisch verliebte Pärchen gegenüber People.

