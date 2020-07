Hat das Liebesdrama um Mark Cuevas jetzt endlich ein Ende gefunden? In der Netflix-Produktion Liebe macht blind lernte der Bartträger die zehn Jahre ältere Jessica Batten kennen. Während er sich seiner Liebe zu der Blondine sicher war, spielte für sie der Altersunterschied immer wieder eine Rolle – schließlich ließ sie Mark vor dem Altar stehen. Die 34-Jährige ist mittlerweile frisch verliebt und hat ihren Mister Right gefunden. Jetzt hat offenbar auch Mark eine neue Frau an seiner Seite.

Nur kurze Zeit, nachdem seine Ex ihre neue Beziehung öffentlich gemacht hatte, zog Mark nach. Auf Instagram postete er ein Bild mit einer Blondine. Das vermeintliche Pärchen strahlt darauf bis über beide Ohren und wirkt ziemlich vertraut. Während der Ex-Show-Teilnehmer eine Hand auf ihrem Bein abgelegt hat, umklammert sie seinen Arm. Zu dem Schnappschuss schrieb Mark lediglich: "Dankbar." Die Identität der Beauty offenbarte er seinen Followern nicht.

Gerade erst war bekannt geworden, dass sich der 24-Jährige nach dem Kuppelformat mit seiner Show-Kollegin Lauren Chamblin, genannt "LC", getroffen hatten. Ihr soll er angeblich nicht ganz treu gewesen sein. Auf dem online Portal Reddit behauptete eine Userin, dass die Kollegin einer guten Freundin mit Mark zusammen sei, auch ein Beweisfoto würde es geben. Daraufhin kommentierte Lauren: "Das ist komisch, denn ich lebe in Atlanta und bin seit Mai mit Mark zusammen. Ich habe mich aber gerade definitiv von Mark getrennt – also danke, dass du das gepostet hast."

