Neuer Job für Ben Affleck (48)? In den vergangenen Monaten musste er einiges durchmachen. Nach seinem Alkoholrückfall vergangenes Jahr hat der Hollywood-Star im Frühjahr einen Entzug gemacht. Während seiner Abstinenz stand er für seine Rolle Jack Cunningham im Film "The Way Back" vor der Kamera. Danach war es ruhig um den Schauspieler geworden. Doch nun scheint sich der 48-Jährige wieder voll und ganz auf seine Arbeit zu konzentrieren. Zumindest wurde Ben vor wenigen Tagen an einem Filmset in Los Angeles gesichtet.

Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass der Hollywood-Schauspieler wieder an einem Filmset arbeitet. Fotografen haben den Oscar-Gewinner mit einem Mund-Nasen-Schutz vor seinem Luxuswagen abgelichtet, während er sich auf den Weg zu seinem Drehort gemacht hat. Als der "Pearl Harbor"-Darsteller in Jeans, Mantel, Turnschuhen und einer Sonnenbrille dort ankam, habe bereits ein Produktionsteam auf ihn gewartet. Es könnte also durchaus sein, dass der US-Amerikaner bald in einem neuen Kinostreifen zu sehen sein wird.

Zuletzt hatte Ben Affleck gemeinsam mit seinem besten Freund und Schauspielkollegen Matt Damon (50) an der Produktion von "The Last Duel" gearbeitet. Der Film wird voraussichtlich ab Oktober 2021 im Kino zu sehen sein. Nachdem die beiden sich 1997 für den Film "Good Will Hunting" zusammengetan hatten, schrieben sie nun, 23 Jahre später, wieder gemeinsam ein Drehbuch.

Anzeige

MEGA Ben Affleck am Filmset von "Deep Water"

Anzeige

MEGA Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei den Golden Globes 1998

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de