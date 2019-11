Ben Affleck (47) kehrt wieder zur Arbeit zurück! Der Schauspieler hatte erst im Oktober ein Jahr Alkohol-Abstinenz gefeiert – doch dann tauchten einige Tage später auf einmal eindeutige Paparazzi-Bilder auf: Der Hollywoodstar wurde offensichtlich betrunken an einem Pokertisch in West Hollywood abgelichtet. Sein enges Umfeld ist nach diesem Ausrutscher besorgt. Doch jetzt arbeitet der US-Amerikaner wieder tatkräftig an seinem neuen Film.

Ben war am Montag bei den Dreharbeiten zu seinem Film "Deep Water" in New Orleans. Der 47-Jährige wirkte am Set gut gelaunt und konzentriert. An der Seite von Ana de Armas (31) steht er derzeit für den Erotikthriller vor der Kamera. Anfang November war der Startschuss für die Arbeiten an dem Streifen gefallen, der im Februar nächsten Jahres Premiere feiern wird.

Hat sich der "Gone Girl"-Darsteller etwa von seinem Rückfall vollständig erholt? Sein Freund Matt Damon (49) gab gegenüber Entertainment Tonight kürzlich ein positives Update: "Er sieht gut aus und es läuft gut für ihn." Sie würden sogar gerade zusammen an einem Drehbuch arbeiten.

