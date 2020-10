Von royal über eine Ananas ganz tief im Meer – im November ist für jeden Netflix-Zuschauer etwas dabei! Schon seit Monaten warten die Fans der Serie The Crown sehnsüchtig auf die vierte Staffel: In der Fortsetzung der Produktion soll nämlich endlich das Liebesdreieck zwischen Prinz Charles (71), Prinzessin Diana (✝36) und Herzogin Camilla (73) dargestellt werden. Doch nicht nur auf die Eigenproduktion der Streamingplattform dürfen sich die User freuen: Der Netflix-November hat einiges zu bieten!

Wie GameStar jetzt berichtet, erscheinen im Herbst gleich mehrere hochkarätige Filme auf dem Portal: Ab dem 1. November begeistert Will Smith (52) die Zuschauer in "Das Streben nach Glück", Hugh Jackman (52) verdreht als "The Greatest Showman" die Köpfe und dank "Pandemic – Fear the Dead" ist ängstliches Zittern garantiert. Schon kurz darauf geht es dann in die Tiefsee: Der 3D-Hit "Spongebob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung" mit Keanu Reeves (56) ist ab dem 5. November verfügbar. Ende des Monats dürfen die Fans mit der Doku "In Wonder" zudem einen Einblick in Shawn Mendes' (22) Leben wagen.

Und auch die Serienliebhaber kommen auf ihre Kosten: Die zweite Staffel von "Bad Banks" geht am 10. November auf Netflix online, am 15. November folgt dann "The Crown", Staffel vier. Und auch die Grusel-Fans werden am 28. November mit der neunten Staffel von American Horror Story belohnt.

