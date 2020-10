Der erste Eklat in der Prince Charming-Villa! In der neuen Staffel der schwulen Dating-Show buhlen 20 heiße Single-Männer gleichzeitig um das Herz von Traumprinz Alexander Schäfer. Da sind Eifersuchtsdramen und Streitereien quasi vorprogrammiert. Schon das allererste Kennenlernen mit Alex sorgt für Ärger unter den Kandidaten: Teilnehmer Roman Elyas schnappt sich den begehrten Junggesellen mitten in der Vorstellungsrunde für ein Einzelgespräch – und das ganz zum Ärger seiner Mitstreiter!

Eigentlich ist Alex noch dabei, sich seinen Liebesanwärtern in großer Runde vorzustellen, als Roman ihn plötzlich in Beschlag nimmt. Der 39-Jährige und der Single-Kandidat verschwinden kurzerhand für ein Gespräch unter vier Augen. "Ich fand es ein bisschen suspekt, dass Roman sich direkt den Prinzen geschnappt hat und Tratschen gegangen ist", meckert Konkurrent David. Auch die anderen "Prince Charming"-Boys sind von Romans Aktion alles andere als begeistert. Und was denkt Prince Charming selbst darüber? "Ich fand es schön, dass er so das Eis des einzelnen Kennenlernens gebrochen und mich beiseite genommen hat", erklärt der Krawattenverteiler.

Lange hält die Zweisamkeit der beiden aber nicht an. Schon nach kurzer Zeit crashen die anderen Kandidaten das spontane Einzeldate. Roman bleibt übrigens nicht der Einzige, der seine Chance wahrnimmt, alleine mit Alex zu sein. Auch Gino Bormann (32) entführt den Hottie für ein Privatgespräch. Was haltet ihr von Romans Aktion? Stimmt ab!

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

