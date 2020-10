Will sich Till Adam bei Bauer sucht Frau wirklich verlieben? Oder arbeitet der Influencer nur weiter an seiner TV-Karriere? Aktuell buhlt er um das Herz von Bäuerin Denise – und geht vor laufenden Kameras in die Vollen. Kein Problem für Till, schließlich hat er durch die ein oder andere Kuppelshow-Teilnahme bereits Erfahrung auf dem Gebiet. Die Fans des ländlichen Flirtformats sind sich daher ziemlich sicher: Der gelernte Bademeister spielt ein falsches Spiel.

Das Ergebnis einer Promiflash-Umfrage ist eindeutig: 92,8 Prozent der 710 Teilnehmer glauben, dass Till es ganz sicher nicht ernst meint. "Also in Anzug auf den Bauernhof… Das wird doch eh nichts. Glaube nicht, dass der sich seine Hände schmutzig macht. Sorry", lautet das vernichtende Urteil eines Facebook-Nutzers. Nur die übrigen 7,2 Prozent sind der festen Überzeugung, dass der einstige Temptation Island-Kandidat tatsächlich Interesse an der Pferdewirtin hat.

Auch Denise selbst hat Zweifel, dass Till wegen ihr das Abenteuer "Bauer sucht Frau" wagt. "Till ist optisch die totale Granate, keine Frage. Ich bin mir allerdings noch nicht so sicher, ob er alles so ehrlich gemeint hat, was er gesagt hat", gibt die Ostwestfälin nach einem Vier-Augen-Gespräch in der ersten Folge zu.

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise bei den Dreharbeiten für "Bauer sucht Frau"

TVNOW Till und Denise, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise im Juli 2020

