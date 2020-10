Diesen Schritt hat Till Adam von allein gewagt! Der gelernte Bademeister buhlt in der diesjährigen Bauer sucht Frau-Staffel um das Herz von Pferdewirtin Denise. Flirten vor laufenden Kameras dürfte ein Leichtes für ihn sein, schließlich hat Till bereits jede Menge Erfahrung im Kuppelshow-Business. Seine bisherigen Versuche, bei Die Bachelorette, Love Island und Temptation Island die Eine zu treffen, scheiterten jedoch. Ob es diesmal klappt? Immerhin hat sich Till erstmals auf eigene Initiative dazu entschieden, teilzunehmen…

Denise fühlt dem Kieler auf den Zahn. Sie kennt Tills turbulente TV-Vergangenheit und zweifelt, ob er wirklich ernste Absichten hat. Der Muckimann beteuert jedoch: "Klar habe ich an einigen Sendungen teilgenommen, ich habe mich aber nie für eine davon beworben. Ich wurde da immer angeschrieben, ob ich nicht eventuell Interesse daran hätte, teilzunehmen." Da Till der Liebe eine Chance geben wollte, habe er jedes Mal zugesagt – es habe ihm ja auch durchaus Spaß gemacht. "'Bauer sucht Frau' ist aber die einzige Sendung, für die ich mich wirklich beworben habe, weil ich dich gesehen habe", versichert der Schleswig-Holsteiner.

Auch nach dem Gespräch bleibt Denise ein wenig skeptisch. "Till ist optisch die totale Granate, keine Frage. Ich bin mir allerdings noch nicht so sicher, ob er alles so ehrlich gemeint hat, was er gesagt hat." Die Biobäuerin wolle ihren Bewerber noch genauer unter die Lupe nehmen, um sich Klarheit zu verschaffen.

TVNOW Till und Denise, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

TVNOW / Frank Fastner Hanna und Till, "Temptation Island"-Kandidaten

TVNOW Till Adam und Bäuerin Denise, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

