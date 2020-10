Gibt es etwa eine neue Frau an der Seite von Cole Sprouse (28)? Monatelang wurde wild spekuliert, dass sich der Schauspieler von seiner Riverdale-Kollegin und jahrelangen Freundin Lili Reinhart (24) getrennt habe. Mitte August brach Cole sein Schweigen zu dem Thema und bestätigte, dass er und die Blondine tatsächlich getrennte Wege gehen. Allzu lange scheint der 28-Jährige sein Single-Leben jedoch nicht auszukosten: Er wurde jetzt mit dem Model Reina Silva gesichtet!

Paparazzi erwischten die beiden am vergangenen Samstag zusammen in Vancouver. Der "Hotel Zack & Cody"-Star und die Beauty wirkten bei dem Ausflug am Nachmittag extrem vertraut miteinander: Sie lächelten sich nicht nur immer wieder an – Reina hatte auch die Hände unter Coles Jacke vergraben und kuschelte sich ganz dicht an ihn heran. Er lehnte sich zu ihr vor und schien ihr dabei einen Kuss auf die Wange zu drücken.

Die beiden kuscheln aber offenbar nicht nur gerne miteinander, sie haben sich auch schon beruflich zusammengetan. So schoss Cole Fotos von der Brünetten in einer idyllischen Landschaft. Mit den Bildern, die er auf Instagram veröffentlichte, wollte er sein Portfolio als Fotograf erweitern.

Reina Silva, Model

Cole Sprouse im Februar 2020

Reina Silva im Oktober 2020

