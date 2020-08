Jetzt spricht Cole Sprouse (28)! Der Schauspieler und Lili Reinhart (23) mussten sich während ihrer Beziehung immer wieder gegen Trennungsgerüchte zur Wehr setzen. Zuletzt hatten die Fans im April wieder wild spekuliert – vor allem als ihr Riverdale-Kollege Skeet Ulrich (50) sich offenbart verplapperte. Doch die Promis äußerten sich bisher nie zu den Schlagzeilen. Doch jetzt bricht Cole endlich sein Schweigen und gibt zu: Ja, er ist nicht mehr mit Lili zusammen!

"Lili und ich haben uns zunächst im Januar dieses Jahres getrennt, entschieden uns im März zu einer dauerhaften Trennung", schreibt der TV-Darsteller in einem neuen Instagram-Post und teilte dazu ein Foto seiner Verflossenen. Doch zwischen den beiden scheint kein böses Blut zu fließen – für seine Ex hat er nur liebevolle Worte übrig: "Es war eine unglaubliche Erfahrung für mich, ich habe mich immer glücklich gefühlt und es geschätzt, dass ich die Chance hatte, so zu lieben." Er wünsche der Blondine nur das Beste für die Zukunft.

Damit hatte ein Insider von Page Six bereits im Mai Recht behalten. "Cole und Lili haben sich schon getrennt, bevor die aktuelle Lage kritisch wurde", erklärte er zu dem Zeitpunkt. Doch auch er betonte, dass sie im Guten auseinandergegangen seien. "Sie bleiben aber gute Freunde", betonte die Quelle.

Instagram / colesprouse Lili Reinhart

Getty Images Cole Sprouse und Lili Leinhart bei der Met Gala 2019

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart und Cole Sprouse

