Süße Liebes-News von Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (44)! Die beiden gelten als eines der sympathischsten Pärchen der internationalen Musikgemeinde. Auch als Co-Juroren bei The Voice verzaubern die beiden immer wieder die Zuschauer mit süßen Neckereien und echten Gefühlen. Doch der Status Freund und Freundin scheint den Turteltauben nicht mehr zu reichen. Die beiden haben ihr Liebesglück nun mit einem Ring besiegelt – Gwen und Blake sind jetzt verlobt.

Dies verkündete die glückliche "What Are You Waiting For"-Interpretin nun mit einem zuckersüßen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account. Darauf geben sich die Blondine und ihr Liebster einen innigen Kuss, während die Sängerin ganz ungeniert ihren großen Verlobungsring in die Kamera hält. "Ja, bitte", schrieb sie dazu in dem zugehörigen Bildbeitrag.

Blake veröffentlichte dasselbe Bild auf seinem Account und schrieb dazu: "Hey, Gwen Stefanie! Danke, dass du nicht nur mein 2020, sondern auch den Rest meines Lebens rettest. Ich liebe dich und habe ein 'Ja' gehört." Scheint, als wären beide überglücklich und können es kaum erwarten, als Eheleute durchs Leben zu gehen.

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani bei den Grammy Awards 2020

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Jahr 2020

