Gwen Stefani (50) und Blake Shelton (44) gehen seit Jahren durch dick und dünn. 2015 lernten sich die beiden in der US-amerikanischen Ausgabe von The Voice kennen und lieben. Schon lange wird über eine Verlobung der beiden spekuliert – doch die Musiker sind auch ohne Ring am Finger megahappy, und das bewies die Sängerin nun mit einem süßen Post: Zu Blakes Ehrentag widmete Gwen ihrem Partner süße Worte im Netz!

Am vergangenen Donnerstag feierte der "Nobody But You"-Interpret seinen 44. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums veröffentlichte seine Herzdame ein niedliches Instagram-Bild, auf dem die 50-Jährige ihrem Liebsten einen Kuss auf die Wange drückt. "Alles Gute zum Geburtstag, Blake! Danke, dass du mein bester Freund bist", schrieb Gwen ganz verliebt zu ihrem Beitrag. Mit #luckyme (zu Deutsch: "ich Glückspilz") machte sie einmal mehr deutlich, wie sehr sie ihren Partner liebt.

Erst vor Kurzem waren Spekulationen aufgekommen, dass Blake und Gwen schon ganz bald vor den Traualtar treten würden. "Gwen weiß, was für ein Glück sie hat und möchte Blake heiraten, sobald die Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben werden", hatte ein Insider gegenüber Us Weekly verraten. Dennoch wollen die beiden gerade in der aktuellen Situation nichts erzwingen.

