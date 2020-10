Vergeben und Vergessen! In der zweiten Folge von Temptation Island V.I.P. ging es so richtig zur Sache. Bei einer feuchtfröhlichen Party in der Villa der vergebenen Männer flirtete nicht nur Calvin Kleinen, was das Zeug hält. Auch Giulia Siegels (45) Partner Ludwig Heer (39) genoss die Zeit mit den Single-Ladys. Beim Schäkern mit den Damen ist er dann wohl einen Schritt zu weit gegangen, indem er Julia Jaku in den Pool schubste. Die Blondine bestrafte ihn daraufhin mit einer knallharten Ohrfeige. Im Gespräch mit Promiflash klärte Ludwig auf: Böses Blut fließe zwischen den beiden deswegen nicht.

"Wie überrascht ich war, konnte ja jeder sehen. Sie hat sich aber sofort herzlichst entschuldigt, weshalb ich es ihr auch nicht übel genommen habe", erinnerte sich der 39-Jährige im Promiflash-Interview an die Situation zurück. Dabei erklärte er außerdem, dass der Pool-Schubser zuvor angesagt und vorbereitet gewesen sei: "Man sah im TV nicht, dass ich schon vorher angekündigt hatte, sie ins Wasser zu werfen, da sie dringend eine Abkühlung benötigte. Ich habe ihr extra noch das Mikro abgenommen." Dass die Verführerin danach nicht nur klitschnass, sondern auch mächtig sauer gewesen ist, schiebt Ludwig vor allem auf den erhöhten Alkoholkonsum.

Und was sagt Julia selbst zu der Eskalation? "Ich habe mich in dem Moment einfach total erschrocken. Außerdem habe ich es nicht so gerne, unter Wasser getaucht zu werden", meinte sie. Weil sie direkt realisiert habe, wie übertrieben ihre Reaktion gewesen sei, habe sie sich sofort entschuldigt. "Man sollte sich natürlich kein Vorbild daran nehmen und ich selbst würde auch in Zukunft darauf achten, mal einen Gang zurückzuschrauben", zog die Schweizerin ihr Fazit.

Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer, November 2019

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Julia

TVNOW Ludwig Heer, Teilnehmer von "Temptation Island V.I.P." 2020

