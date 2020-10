Dixie D'Amelio (19) krempelt ihr Leben um! Gerade erst machte der TikTok-Megastar öffentlich, dass er mit Netz-Kollege Noah Beck in einer Beziehung ist. Seit Ende September sind die beiden 19-Jährigen offiziell zusammen. Kurz nach dieser Enthüllung wagt Dixie nun die nächsten großen Schritte in Richtung Erwachsenwerden: Die angehende Sängerin verpasste sich nicht nur einen komplett neuen Look, sondern verließ auch ihr Elternhaus: Die Teenagerin ist in ihre erste eigene Wohnung gezogen!

Dass Dixie nicht länger mit ihren Eltern und ihrer Schwester Charli D'Amelio (16) in der Luxusvilla in Los Angeles unter einem Dach lebt, erklärte sie nun in ihrem Podcast " Charli and Dixie: 2 Chix" ganz nebenbei: "Alleine zu wohnen ist zwar spaßig, aber zur gleichen Zeit ist es auch gruselig, weil es so ruhig ist. Ich habe niemanden, mit dem ich quatschen kann, aber das mag ich manchmal auch. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde", berichtete sie. Sie sei sicher aber sicher, dass alles entspannter und gemütlicher werde, sobald das Chaos beseitigt ist. Allzu lange kann der Umzug also noch nicht zurückliegen.

Passend zum neuen Lebensabschnitt im eigenen Heim gönnte sich Dixie auch ein Umstyling. Seit sie Anfang 2019 in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit rückte, setzte sie stets auf einen natürlichen Look mit langen dunklen Haaren. Doch davon hat sie nun offenbar genug: Auf Instagram präsentierte sie jetzt eine grau-blonde Mähne mit dunklem Ansatz. Die neue Dixie kommt bei den Fans mega-gut an. Eine Nahaufnahme ihres neuen Styles bekam gerade über vier Millionen Likes!

Instagram / dixiedamelio Dixie D'Amelio, Internetstar

Instagram / dixiedamelio Dixie mit einer Schildkröte im Garten

Instagram / dixiedamelio Dixie D'Amelio, TikTok-Star

