Hängt Sam Dylan (29) etwa mit den falschen Leuten ab? Der TV-Star ist für seine polarisierende Art bekannt, doch jüngst sorgte er nicht selbst für Aufsehen, sondern seine Freundschaft mit einer Promi-Dame. Sam und Annemarie Eilfeld (30) gehen seit Jahren durch dick und dünn. Seit ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars genießt die Sängerin allerdings nicht den besten Ruf. Weil Sam vor ein paar Tagen sich zusammen mit der Blondine auf Social Media zeigte, kassierte er einen Shitstorm. Im Promiflash-Interview verriet der Freund von Rafi Rachek (30) nun, was er von diesen negativen Kommentaren hält.

Sam denkt gar nicht daran, die Freundschaft mit dem ehemaligen DSDS-Sternchen zu beenden. "Was wäre ich für ein Freund, wenn ich jemanden nach sechs Jahren Freundschaft, in der ich nur Positives erlebt habe, aufgrund einer TV-Show jetzt fallen lasse. Und wenn mich fremde Menschen auf Instagram beschimpfen und drohen mir zu entfolgen, wenn ich mich mit Annemarie zeige, dann sollen die das tun", stellte der Kampf der Realitystars-Teilnehmer gegenüber Promiflash klar. Sam sei von Natur aus keiner, der sich nur mit Leuten zeigt, um beliebter zu werden. Er steht zu seinen Freunden, und zwar in guten, wie auch in schlechten Zeiten. Annemarie könne sich immer auf seine Freundschaft verlassen. Sie hätten schon einiges zusammen erlebt, was sie sehr zusammenschweißt.

Jüngst waren die beiden auch zusammen in einem Reality-Format zu sehen. Sam und Annemarie waren Kandidaten in der ersten Staffel von "Kampf der Realitystars". Doch viel Zeit konnten sie nicht miteinander verbringen, denn Annemarie wurde kurz nach Beginn der Show schon wieder nach Hause geschickt.

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Annemarie Eilfeld

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Sängerin Annemarie Eilfeld

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Annemarie Eilfeld

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de