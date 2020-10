In der zweiten Staffel von Prince Charming gilt Kandidat Lauritz (28) aus Frankfurt am Main als einer der Top-Favoriten im Kampf um die Gunst von Alexander Schäfer. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten scheinen der Hesse und der Krawattenverteiler schnell einen Draht zueinander zu finden. Doch der Flugbegleiter ist keineswegs nur der süße Sonnyboy von nebenan – im Schlafzimmer steht er auf Abwechslung: Im Promiflash-Interview spricht Lauritz offen über seine sexuellen Vorlieben – und darüber, wie er diese für sich entdeckt hat.

Der blonde Schönling scheint sich in der Welt des Fetischs wohlzufühlen und geht im Promiflash-Interview detailliert auf seine Lieblingsmaterialien ein: "Ich kann jetzt mal von den Softcore- und Material-Fetischen erzählen, die sind sehr umgänglich." Der bekannte Lack-und-Leder-Stereotyp trifft auf ihn dabei weniger zu – Lauritz bevorzugt Gummi und Leder. "Das sind so Materialien, die mir unheimlich schmeicheln, in denen ich mich unheimlich wohlfühle, die mir einfach ein tolles Gefühl geben. So etwas kann man zum einen zum Spielen anziehen – oder auch im Alltag zum Chillen." Es gäbe mittlerweile sogar Jogginghosen aus Leder oder Gummi.

Neben den materiellen Vorlieben habe er aber auch sexuelle Fetische, die aber nur hinter verschlossenen Türen stattfinden: "Da gibt es viele Techniken und viel zu erkunden. Man kann in solchen Fetisch-Sessions unglaublich kreativ sein." Doch Lauritz lebt seine Fetische nicht nur in den eigenen vier Wänden aus, sondern geht auch auf Events oder Festivals.

Während seines Studiums sei Lauritz erstmals mit dem Thema Fetisch in Kontakt gekommen. "Ich hatte mich aber schon immer dafür interessiert und schon als Jugendlicher gemerkt, dass ich Interesse an gewissen Materialien habe. Als Kind wollte ich immer dieses Regencape aus Gummi vom Nachbarsjungen anziehen", erinnert er sich zurück. Damals machte er sich aber noch keine großen Gedanken darüber. Erst im Nachhinein wurde ihm klar, wie früh sein Verlangen schon in ihm verankert war. Ob Prinz Alexander dem Ganzen gewachsen ist, wird sich in den nächsten Folgen zeigen.

privat Lauritz, "Prince Charming"-Kandidat

privat Lauritz, "Prince Charming"-Kandidat

privat TV-Sternchen Lauritz

Instagram / luni_larsson "Prince Charming"-Kandidat Lauritz

