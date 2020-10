Wo sieht sich Henrik Stoltenberg in ein paar Jahren? In Sachen Liebe könnte es für den Kölner derzeit wohl kaum besser laufen. Durch seine Teilnahme an Love Island lernte der Personal Trainer seine große Liebe Sandra Janina kennen. Auch nach dem Finale der Flirtshow sind die beiden trotz Fernbeziehung noch ein Herz und eine Seele. Doch hat die Blondine auch in Henriks Zukunft noch einen Platz an dessen Seite?

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wurde Henrik von einem seiner Fans nach dem Idealbild seiner Zukunft gefragt. Die sah der 23-Jährige daraufhin ganz konkret und plastisch vor sich und beschrieb: "Ich möchte ein Haus am Strand mit meiner Frau und meinem Sohn oder einer Tochter in den Subtropen." Dort wolle er mit seinen Liebsten ein freies Leben führen und glücklich sein, bis ans Ende seiner Tage. Ob es sich bei der zukünftigen Partnerin um Sandra handelt, ließ der Fitness-Fan allerdings offen.

Völlig abwegig ist die Vorstellung schließlich nicht. Immerhin geben die beiden Turteltauben alles, um ihre frische Liebe aufrechtzuerhalten. Dazu zählen auch die täglichen Telefonate und Videoanrufe. Erst vor wenigen Tagen feierten Henrik und seine Sandra dann ihr langersehntes Wiedersehen mit einem gemeinsamen Wochenende in Köln.

Sandra Janina und Henrik Stoltenberg im Oktober 2020 in Köln

Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Kandidat 2020

Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, Oktober 2020

