Zauberhaftes Mama-Update von Claire Holt (32)! Im vergangenen September ist die Rasselbande der Vampire Diaries-Darstellerin um ein weiteres Mitglied angewachsen: Nach Sohnemann James hat die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Mann Andrew Joblon noch eine Tochter bekommen – die kleine Elle! Seitdem genießt die zweifache Mutter ihr Familienleben in vollen Zügen. Jetzt gab sie auch ihren Fans einen kleinen Einblick: Claire hat superniedliche Fotos ihrer Sprösslinge geteilt!

Bei diesem Beitrag kann man sich wirklich nicht entscheiden, wer süßer ist! Via Instagram veröffentlichte die 32-Jährige je ein Bild ihrer Tochter und ihres Sohnes. Baby Elle ist auf ihrem Schnappschuss in einer besonders lustigen Position eingeschlafen – mit ihren Ärmchen über dem Kopf. Und als wäre dieser Anblick allein noch nicht putzig genug, trägt sie ein rosafarbenes Outfit mitsamt XXL-Schleifen-Haarband. Doch auch James' Bild ist nicht zu verachten: Der Einjährige schaut mit seinen großen blauen Augen hoch konzentriert in die Ferne, während er an seinem nackten Füßchen herumspielt.

Mama Claire ist natürlich mächtig stolz auf ihre Kleinen: "Die habe ich gemacht! Fragt mich bitte nicht nach dem Rezept, das waren nur Glückstreffer", witzelte sie in der Bildunterschrift. "Mist, das Rezept hätte ich gerne gehabt! Die sind wirklich perfekt geworden", betonte ein Abonnent in den Kommentaren.

Instagram / claireholt Claire Holts Tochter Elle

Instagram / claireholt Claire Holts Sohn James

Instagram / claireholt Claire Holt, Schauspielerin

