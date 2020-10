Legt sich Diana Herold (46) nun ein zweites Standbein zu? Schon in der kommenden Folge werden die großen Sieger der diesjährigen Staffel Das Sommerhaus der Stars gekürt. Mit im Rennen sind neben Lisha und Lou, Andreas und Caro Robens und Martin Bolze (63) und Michaela Scherer (54) auch Michael Tomaschautzki und Diana Herold. Letztere fielen vor allem immer wieder durch ihren Hang zur Spiritualität sowie ihrem stetigen Optimismus auf. Ihre Message wollen sie nun offenbar aber noch über das Sommerhaus hinaus: Diana veröffentlichte doch glatt ihren ersten eigenen Song "Sternenlichter"!

Das verkündete die Blondine nun stolz auf Instagram mit dem Cover-Foto zu ihrem Song. Strahlend, mit einem Stern in der Hand grinst Diana in die Kamera. "Ihre Lieben – ich bin ganz aufgeregt – heute ist es endlich soweit. Mein erster Song ist veröffentlicht: Sternenlichter", stellte sie ihr brandneues Lied vor. 51 Prozent der Netto-Einnahmen wolle Diana tatsächlich auch an soziale Einrichtungen spenden. "Vielen Dank an alle, dass ihr dies möglich gemacht habt. Ich bin total gespannt, was ihr davon haltet", freute sich die 46-Jährige.

Die Follower heißen diese Entwicklung von der Reality-TV-Darstellerin zur Sängerin zum Großteil gut. Mit Kommentaren wie "Wow. WTF. Das ist ja richtig gut geworden" oder "Wow Diana, ich bin extrem positiv überrascht, wie gut der Song ist. Deine Singstimme ist so anders als deine Sprechstimme" überhäuften sie Diana mit Komplimenten. Ein wenig Kritik gab es hier und da aber dann doch: "Dein neuer Song hört sich leider gar nicht nach dir an... Schade eigentlich", lautete die Meinung eines Nutzers.

