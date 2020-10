Welches Promi-Paar wird das große Das Sommerhaus der Stars-Finale für sich entscheiden? In der vergangenen Folge mussten die Außenseiter im Haus Evanthia Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris die Promi-WG verlassen. Damit bleiben noch Caro und Andreas Robens, Lisha und Lou, Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki sowie Martin Bolze (63) und seine Michaela Scherer (54) im Rennen um den Titel "Das Promipaar 2020" übrig. Aber welche Sommerhaus-Kandidaten haben die größte Chance auf den Sieg?

In der vergangenen Folge mussten nicht nur Eva und Chris, sondern auch Lisha und Lou zittern. Das dürfte für die YouTube-Stars eine ungewohnte Situation gewesen sein. Trotz Lishas aufbrausender Art haben die beiden aber einige Verbündete im Sommerhaus. Auch bei den Challenges waren sie für den Rest der Truppe oft eine harte Konkurrenz. Dieses Mal hatten sie sich ursprünglich ebenfalls einen Nominierungsschutz erkämpft – den die Goodbye Deutschland-Stars Caro und Andreas ihnen kurzerhand weggenommen haben. Für die Bodybuilder wurde das Sommerhaus zur wahren Beziehungsprobe. Die Mallorca-Auswanderer gerieten sich zwischenzeitlich so heftig in die Haare, dass Andreas sogar schon von einer Trennung sprach.

Besonders schwierig dürfte der Sommerhaus-Sieg für Martin und Michaela werden. Schließlich machten die beiden bei den Spielen bisher nicht so eine gute Figur. Viele der Challenges brachen sie sogar freiwillig ab. Doch auch Diana und ihren Michael würde der Exit kurz vor dem Finale sicherlich schwer treffen. Schließlich mussten die beiden das Haus schon einmal verlassen. Sie bekamen nur deshalb noch eine zweite Chance auf den Sieg, weil Denise Kappès (30) und Henning Merten sich zu einem freiwilligen Ausstieg entschlossen hatten. Welches Paar ist euer Favorit? Stimmt unten ab!

