Jetzt spricht Adele (32) Klartext, ob sie einen neuen Partner hat oder nicht! Die Sängerin trennte sich im April 2019 offiziell von ihrem Mann Simon Konecki. Nur kurze Zeit später kamen Gerüchte auf – die sich bis heute halten – die behaupteten: Die "Send My Love"-Interpretin und der britische Rapper Skepta (38) seien mehr als bloß Freunde. Mit einem Post im Netz stellt die Chartstürmerin jedoch klar: Sie sei immer noch eine Single-Lady.

In einem Instagram-Beitrag bedankt sich Adele "für eine wundervolle Zeit" am Set vom Saturday Night Live – eine Satire-Show, die sie am vergangenen Samstag moderieren durfte. Fast beiläufig bezieht die "Hello"-Hitmacherin dabei Stellung zu den Spekulationen rund um ihr Liebesleben. "Ich gehe jetzt zurück in meine Höhle, um die (alleinstehende) Katzendame zu sein, die ich bin. Alles Gute und bis nächstes Jahr", scherzt die Musikerin.

Die Grammy-Gewinnerin nutzt diese Gelegenheit auch, um ihren US-amerikanischen Fans "viel Glück" bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl zu wünschen. "Ich liebe euch so sehr. Passt aufeinander auf und geht nicht zu hart mit euch ins Gericht", wünscht Adele.

Anzeige

ActionPress Simon Konecki und Adele

Anzeige

Getty Images Skepta auf der Fashion Week in Paris im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Adele bei den Grammys in L.A. im Februar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de