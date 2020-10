Würde Jennifer Lawrence (30) im Nachhinein etwa alles anders machen? Die US-amerikanische Schauspielerin und ihr Mann – der Galerist Cooke Maroney – hatten ihre Liebe vor rund einem Jahr mit dem Jawort besiegelt: Die beiden waren im Oktober 2019 in der Küstenstadt Newport vor den Traualtar getreten. Doch mittlerweile bereut die "Red Sparrow"-Darstellerin offenbar ein Event, das schon vor der eigentlichen Hochzeit stattgefunden hatte: Mit ihrem damaligen Junggesellinnenabschied ist Jennifer unzufrieden!

"Ich hatte eine große Pyjama-Party in meiner Wohnung", erinnerte sich Jennifer im Rahmen des Podcasts "Absolutely Not" an ihren Junggesellinnenabschied und betonte: "Aber ich möchte sagen, dass ich es bedauere, keine große [Party] veranstaltet zu haben." Trotzdem kam die "Die Tribute von Panem"-Darstellerin dann doch noch auf ihre Kosten, denn sie besuchte die Party einer Freundin: "Ich ging zu ihrem Junggesellinnenabschied und verkaufte diesen schließlich als meinen eigenen – typisch Sternzeichen Löwe", scherzte die Blondine.

Und diese Feier hat sich für Jennifer offenbar richtig gelohnt: "Es war das lustigste Wochenende meines ganzen Lebens", betonte sie. Zwar wisse die Schauspielerin im Nachhinein nicht, wie die eigentliche Gastgeberin die Fete empfunden hatte, trotzdem schwärmte die 30-Jährige in den höchsten Tönen: "Ich hatte einen Riesenspaß."

Actionpress/ TheImageDirect.com Jennifer Lawrence mit ihrem Verlobten Cooke Maroney in New York

Getty Images Jennifer Lawrence im September 2019 in Paris

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

