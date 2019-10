Spukte es auch an ihrem großen Tag? Vor wenigen Stunden gaben sich Jennifer Lawrence (29) und Cooke Maroney das Jawort. Das verliebte Pärchen ging am Samstag nach knapp einem Jahr Beziehung den Bund der Ehe ein. Für ihren besonderen Tag mit 150 Gästen hatten sich die beiden eine ebenso besondere Location ausgesucht: Jennifer und Cooke heirateten in einem Schloss, in dem früher angeblich Geister ihr Unwesen getrieben haben sollen!

Das Anwesen, auf dem die Hochzeit gefeiert wurde, befindet sich in Rhode Island, New England. Über die Jahre wechselte das Belcourt of Newport ständig seine Besitzer und war zuletzt für darin stattfindende Geister- und Mordtouren bekannt. 2012 kaufte es eine Frau, die das Schloss vollständig restaurieren und auf dem Grundstück sogar einen Exorzismus durchführen ließ. "Es gab einige Energien und Wesen, die nicht gerade angenehm waren", erklärte die heutige Besitzerin in einem früheren New York Times-Interview.

Doch von negativen Energien war bei diesem Event nichts zu spüren. Jennifer und Cooke feierten eine ausgelassene Sause mit vielen prominenten Gesichtern. Unter anderem wurde Sienna Miller (37) kurz vor der Trauung von Paparazzi abgelichtet. Arm in Arm mit ihrem Freund Lucas Zwirner stolzierte die Schauspielerin in einem roten Traumkleid zur Party des Jahres.

David Bettencourt/ MEGA Jennifer Lawrence' Hochzeitslocation von außen

Anzeige

Elder Ordonez / SplashNews.com Jennifer Lawrence und ihr Mann Cooke Maroney im Februar 2019

Anzeige

Richard Harbus / MEGA Schauspielerin Sienna Miller, Gast auf Jennifer Lawrence' Hochzeit

Anzeige

David Bettencourt/ MEGA Jennifer Lawrence' Hochzeitslocation

David Bettencourt/ MEGA Jennifer Lawrence' Hochzeitslocation



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de