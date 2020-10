Sie gibt ihren Fans ein Update zu ihrem After-Baby-Body! Ciara (35) schwebt aktuell im totalen Mamaglück: Ende Juli wurden die Sängerin und ihr Ehemann Russell Wilson (31) zum dritten Mal Eltern und konnten voller Stolz ihren Sohn Win auf der Welt willkommen heißen. Mittlerweile ist bei dem Paar auch schon etwas Routine eingekehrt – und Chiara möchte langsam aber sicher ihren restlichen Schwangerschaftskilos den Kampf ansagen: Sie will mehr als zehn Kilo loswerden!

In einem mittlerweile wieder gelöschten Instragram-Post offenbarte die "Like a Boy"-Interpretin, dass sie sich aktuell ziemlich wohl in ihrem Körper fühlt. Trotzdem wolle sie noch ein paar Extrapfunde abnehmen. "15 Kilo müssen noch runter – aber ich fühle mich so gut. Ich liebe den Prozess und liebe es, Fortschritte zu sehen", schrieb die 35-Jährige zu dem Beitrag.

Bereits kurz nach der Geburt ihres dritten Babys hatte die Musikerin angekündigt, schnell wieder in ihrer alten Form sein zu wollen und 22 Kilo abzunehmen. "Ich weiß nicht, wie leicht es wird, wenn man bedenkt, dass es jetzt drei Babys sind! Ich werde wirklich hart daran arbeiten müssen", meinte Ciara. Mittlerweile ist sie ihrem Ziel etwas näher gekommen: So würde sie schon sieben Kilo weniger auf der Waage bringen.

Anzeige

Instagram / dangerusswilson Russell Wilson und Ciara mit ihrem Baby Win

Anzeige

Instagram / ciara Ciara im September 2020

Anzeige

Getty Images Ciara im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de