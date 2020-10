Ganz Deutschland befindet sich aktuell wieder im Rate-Fieber, denn momentan läuft die bereits dritte Staffel des ProSieben-Erfolgsformats The Masked Singer. Einige Zuschauer meinen auch die Promis unter den Kostümen erkannt zu haben. So sind sich viele sicher – die Erdmännchen müssen Lucas Cordalis (53) und Daniela Katzenberger (34) sein. Diese Woche wurde der Hummer als Jochen Schropp (41) entlarvt. Jetzt gab der Moderator im Promiflash-Interview einen heißen Tipp bezüglich eines maskierten Kollegen.

Das Promi Big Brother-Gesicht glaubt nämlich, die Skelett-Sängerin ganz gut persönlich zu kennen: "Ich bin ein Riesenfan des Skeletts! Wenn meine Vermutung richtig ist, dann stand ich mit dieser Person auch schon auf der Bühne – und ich finde, dass das eine Wahnsinns-Sängerin ist... Das ist jetzt mein Clou." Viele Fans der Sendung vermuten seit Beginn der Staffel, dass sich Sarah Lombardi (28) hinter dem Knochen-Outfit verbirgt. In der Tat stand Jochen mit der Sängerin auch schon auf der Bühne: Zusammen moderierten sie United Voices. Einer der Skelett-Hinweise ("Vereint eure Stimmen") würde dazu perfekt passen.

Neben dem Skelett meint Jochen aber auch noch andere Kostüm-Rätsel lösen zu können. Er kennt einfach sehr viele Leute aus der Branche. "Weil ich schon so viele Shows gemacht habe und schon so lange dabei bin. Und weil ich mir bei so einigen ziemlich sicher bin, dass sie unter den Masken stecken, möchte ich erst gar keine Namen in den Raum werfen", gibt er sich im Gespräch mit Promiflash weiter geheimnisvoll.

