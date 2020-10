Bahnt sich zwischen Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) jetzt etwa der erste Streit an? Nachdem schon einige Zeit darüber spekuliert worden war, ob die beiden Die Bachelorette-Stars ein Paar sind, hatten sie dies Anfang Oktober ganz offiziell bestätigt. In Kürze wollen sie sogar gemeinsam auf Ibiza leben – dabei könnte es aber nicht immer nur harmonisch zugehen: Johannes ist nämlich viel chaotischer als seine Liebste!

Aktuell befindet sich Jessica zusammen mit ihrem Freund übergangsweise in ihrer Wohnung in Deutschland. Dort findet die 30-Jährige aber offenbar keine Zeit, sich zu stylen – und erklärt in ihrer Instagram-Story auch, warum: "Ich verbringe den ganzen Vormittag damit, Pakete auspacken und die Wohnung aufzuräumen und... einem bestimmten Menschen hinterherzuräumen." Sie gibt zwar zu, selbst manchmal etwas zu genau auf Ordnung und Sauberkeit zu achten, ergänzt jedoch: "Aber mit jemandem zusammen in einem Haushalt zu leben, der nicht pingelig ist, ist manchmal eine Herausforderung für mich!"

Zuvor hatten die Turteltauben ihre Zweisamkeit für mehrere Wochen in Johannes' Wahlheimat Ibiza genossen. Doch Jessica schien irgendwann ein wenig das Heimweh zu packen: "Ibiza war toll dieses Jahr, aber jetzt freue ich mich erst mal auf meine Familie und Freunde hier in Deutschland", erklärte sie vor wenigen Tagen auf Instagram.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de