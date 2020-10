Khloé Kardashian (36) steht voll hinter ihrer Schwester! Am 21. Oktober wurde Kim Kardashian 40 Jahre alt – und diesen runden Geburtstag wollte die Reality-TV-Queen trotz Gesundheitskrise gebührend feiern. In den sozialen Medien teilte der Kardashian-Jenner-Clan zahlreiche Partyschnappschüsse von der Feier mit Familie und Freunden auf einer Privatinsel. Dafür hagelte es von den Followern allerdings ordentlich Kritik – wegen der momentanen Lage. Die Familie scheint aber nichts zu bereuen: Khloé zeigte ihre Begeisterung nun noch einmal im Netz!

Auf Instagram teilte die Brünette ein paar Schnappschüsse von dem Ausflug zu Kims (40) Ehrentag. Mal sieht man sie in einem Paddelboot auf dem Meer schippern, dann posierte sie strahlend mit ihren Geschwistern. Zu einer Bilderreihe, die sie im knappen Bikini zeigt, drückte Khloé dann auch noch – trotz des Shitstorms – ihren Gefallen an der Unternehmung aus: "Der beste Trip überhaupt. Ich danke dir, Keeks", lautete die Danksagung an Kim, deren Kosename 'Keeks' ist. Dazu postete sie zahlreiche Herzemojis.

Mit einer Hate-Welle hatte Khloé offenbar schon gerechnet: Sie schaltete die Kommentarfunktion für den Beitrag direkt aus. Und Kim erntete unter der Foto-Dokumentation der Fete Kommentare wie: "Die Reichen können so tun, als ob auf einer Privatinsel Normalität herrschen würde. Die tatsächlich normalen Menschen sagen gerade ihr Thanksgiving und Weihnachten ab."

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / kimkardashian Khloé, Kim, Rob, Kourtney und Kendall während Kims 40. Geburtstag

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de