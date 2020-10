Sucht Adele (32) schon wieder den Nächsten? 2019 reichte die Sängerin die Scheidung von ihrem Ehemann Simon Konecki ein. Die Eltern eines gemeinsamen Sohnes führten jahrelang eine sehr private Beziehung. Seit Monaten wird nun gemunkelt, die Britin sei in einer geheimen Liaison mit dem Rapper Skepta (38). Jetzt verwunderte Adele aber mit einer Ankündigung im TV: Will sie bei Love Island die große Liebe suchen?

In der US-Sendung "Saturday Night Life" war Adele vor Kurzem als Moderatorin zu sehen. Die Musikerin sorgte in der Comedy-Show mit Sketchen für gute Laune beim TV-Publikum. Unter anderem versuchte sie, in einer Parodie eine Rose vom Bachelor zu bekommen – dieser war jedoch unbeeindruckt von den vielen Gesangseinlagen der "Hello"-Interpretin. Nach ihrem gescheiterten Versuch, den Rosenkavalier von sich zu überzeugen, verabschiedete sie sich mit einem weiteren Gag. "Danke an alle, ihr könnt mich dann nächste Woche bei 'Love Island' sehen", scherzte die Blondine zum Abschluss ihres Auftritts.

Adeles Gastgeber-Debüt bei "Saturday Night Life" kam bei den Fans der 32-Jährigen sehr gut an. Auf Twitter häuften sich die Kommentare, die die neue Moderatorin für ihren Auftritt lobten. "Adele ist einfach ein fantastischer SNL-Gastgeber", teilte unter anderem Schauspielerin Elizabeth Gillies (27) ihren Followern mit.

Getty Images Adele bei den Grammy Awards in Los Angeles 2017

Getty Images Adele, 2017 in Los Angeles

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2016

