Yasin und Samira können es offenbar kaum erwarten, endlich ihren Nachwuchs in den Armen zu halten! Der einstige Sportlehrer und die ehemalige Zugbegleiterin lernten sich 2019 bei Love Island kennen und lieben. Ein Jahr später sind sie nicht nur verlobt, sondern auch werdende Eltern. In wenigen Wochen soll ihr Sohn zur Welt kommen – und der scheint sich prächtig zu entwickeln: Yasin teilte jetzt ein Ultraschallfoto!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Ex-Like Me I’m Famous-Teilnehmer ein aktuelles Ultraschallbild seines Sprösslings – und zeigte seiner Community damit erstmals, wie sich der Kleine im Bauch seiner Verlobten entwickelt. Der Kopf wirkt schon ziemlich groß und auch erste Gesichtszüge sind zu erkennen. In der Bildunterschrift schrieb Yasin: "Ein kleines Lächeln lässt die Sonne in uns aufgehen."

Zudem verrieten Yasin und Samira auch, dass sie sich schon an die Kinderzimmerplanung gemacht haben und fleißig am Einrichten sind. Da Yasin momentan aber zu Besuch bei seiner Familie in Memmingen ist, baut die hochschwangere Samira die ersten Möbelstücke in ihrer Hamburger Wohnung alleine auf. "Ich möchte das jetzt ganz gerne aufbauen und ich habe die Zeit dafür", erklärte die Brünette voller Vorfreude und fügte hinzu, dass sie die Hilfe ihres Liebsten gar nicht brauche.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samiras Baby

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

Instagram / samira.bne Yasin und Samira im März 2020 in Hurghada

