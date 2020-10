Bei Marc Eggers (34) herrscht offensichtlich Massephase! Bereits in seiner Rolle als Phil in der beliebten Vorabend-Soap Köln 50667 war der Laiendarsteller mit seiner durchtrainierten Figur ein echter Hingucker. Und auch im Netz setzt das Male-Model seinen Körper immer wieder gekonnt in Szene. Doch der Besuch des Fitnessstudios scheint im Leben des einstigen TV-Stars inzwischen eine immer größere Rolle zu spielen: Auf neuen Aufnahmen hat Marc ordentlich an Muskelmasse zugelegt!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde Marc am vergangenen Mittwoch gefragt, ob er denn mit seinen bisherigen Trainingserfolgen zufrieden sei – daraufhin teilte der Laiendarsteller ein bemerkenswertes Vorher-nachher-Bild: Während der Hottie auch zu Beginn seines Trainings schon relativ gut in Form war, ist sein Körper nun viel definierter. Besonders die Oberarme des 33-Jährigen zeigen die erstaunliche Transformation.

Marcs regelmäßiges Training macht sich nicht nur optisch, sondern auch auf der Waage bemerkbar. Mit seiner Antwort auf die Frage eines weiteren Followers, wie viel der Muskelmann aktuell überhaupt wiege, dürfte Marc einige Nutzer überrascht haben – immerhin hat der Unternehmer mit eigenem Online-Shop derzeit ein Gewicht von stolzen 111 Kilogramm.

Marc Eggers im Oktober 2020

Marc Eggers, Laiendarsteller

Marc Eggers, Model

