Yasin und Samira können die Geburt ihres Kindes offenbar kaum noch erwarten! Nach ihrer Verlobung zu Beginn dieses Jahres verkündeten die ehemaligen Love Island-Kandidaten im Juli eine frohe Botschaft: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs. Allzu lange müssen sich die beiden TV-Bekanntheiten gar nicht mehr gedulden, um ihr Baby in den Armen halten zu dürfen. Bereits im Dezember ist der errechnete Geburtstermin – darauf fiebern Yasin und Samira täglich hin!

"Wir sind sehr sehr aufgeregt und freuen uns wirklich so sehr auf den Kleinen. Und darauf, ihn endlich in die Arme zu nehmen", verrieten die werdenden Eltern in einem Interview mit Promiflash. Sorgen mache sich das Paar in Hinblick auf die baldige Entbindung allerdings noch keine. "Wir hoffen, dass alles normal funktioniert und man keinen Kaiserschnitt machen muss", erklärte Yasin.

Diese Tatsache wäre ohnehin Samiras schlimmste Vorstellung. "Wenn alles gut klappt, möchte ich auf natürlichem Wege gebären", gestand die Bald-Mama. Doch diese Entscheidung könne erst kurz vorher getroffen werden. Ansonsten sind die dunkelhaarige Schönheit und ihr Liebster aber schon bestens vorbereitet – sogar der Name ihres Kindes soll bereits feststehen.

