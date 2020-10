Carmen (55) und Robert Geiss (56) haben einen besonders romantischen Grund zum Feiern! Die beiden TV-Stars sind inzwischen seit 36 Jahren verliebt und Eltern zweier Kinder. Wie glücklich sie miteinander sind, machen sie nicht nur in ihrer Reality-Sendung "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", sondern auch im Netz mit Pärchenbildern und rührenden Liebeserklärungen immer wieder deutlich. Jetzt widmet Carmen ihrem Robert besonders süße Zeilen – denn: Die beiden haben sich genau heute vor 26 Jahren das Jawort gegeben!

Auf Instagram teilt Carmen ein Video, in dem sie ein Hochzeitsfoto von damals zeigt, und erklärt im Bildkommentar: "An meinen Mann Rooobert! Dass die Liebe in einer glücklichen Ehe bleibt wie am ersten Tag, ist eine Lüge. Nach ... Jahren Ehe mit dir weiß ich: Sie wird größer." Es sei für sie das Wichtigste im Leben, alles mit ihrem Gatten zu teilen. "Du kennst mich nach ... Jahren Ehe wie kein anderer und liebst mich trotzdem. Dafür bin ich von ganzem Herzen dankbar. Ich liebe dich!", fügt die 55-Jährige hinzu.

Diese einfühlsamen Worte lässt Robert natürlich nicht unkommentiert. "Ich liebe dich auch und bin dir für jeden Tag dankbar, den wir gemeinsam verbringen! Auf unsere nächsten 26 Jahre!", schließt er sich Carmens Worten an.

Carmen und Robert Geiss bei ihrer Hochzeit

Carmen und Robert Geiss, TV-Stars

Carmen und Robert Geiss im September 2018 in München

