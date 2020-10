Cathy Hummels (32) hat einen echten Seelenstriptease im TV hingelegt! Mitte September veröffentlichte die Ehefrau von Mats Hummels (31) ihre Biografie "Mein Umweg zum Glück" – darin gibt sie erstmals preis, dass sie in der Vergangenheit an heftigen Depressionen gelitten habe. Mittlerweile hat sie eine Therapie hinter sich und möchte mit ihrer Veröffentlichung anderen Betroffenen Mut machen. In einer neuen ZDF-Talkshow vertiefte die Influencerin das Thema noch einmal und verriet dabei, dass sie sogar ihre Lust zu leben verloren hatte!

Cathy saß am Donnerstag der Moderatorin Ariane Alter in deren neuer Sendung "Late Night Alter" gegenüber und sprach mit ihr über ihre aktuellen Projekte. Unter anderem erwähnte die Mutter des kleinen Ludwig Hummels (2) dabei ihr Buch: "Ich hatte sehr viele dunkle, schwarze Jahre in meinem Leben, also ich habe sehr viele Jahre auch einfach verpasst, die geprägt waren von schweren Depressionen, Lustlosigkeit, Panik- und Angstattacken", erinnerte die 32-Jährige sich im Interview und ergänzte schließlich sichtlich emotional: "Ich wollte auch einfach nicht mehr leben. Ich war jetzt nie kurz davor, mir das Leben zu nehmen, aber mir war einfach alles gleichgültig."

Auch wenn diese schwere Zeit mittlerweile hinter der Bayerin liegt, falle es ihr sehr schwer, darüber zu sprechen – denn die Erinnerungen daran kämen immer wieder hoch. Während die Love Island-Moderatorin depressiv gewesen ist, habe sie sich kaum vorstellen können, jemals wieder lachen zu können: "Und dass ich jetzt Glück empfinde, seit ein paar Jahren, ist für mich einfach das schönste Gefühl. Ich möchte, dass es anderen Menschen genauso geht", erklärte sie. Dadurch, dass sie so viel durch die Erkrankung verpasst hat, liebe sie es, jetzt beruflich und privat umso mehr durchzustarten – denn endlich könne sie tun, was sie schon immer machen wollte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de