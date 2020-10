Ronnie Ortiz-Magro (34) hat endlich wieder Glück in der Liebe! Der Jersey Shore-Star sorgte mit seinem Privatleben zuletzt für einige Schlagzeilen. Er und seine On-Off Freundin Jen Harley hatten eine ziemlich turbulente Beziehung – kurz vor ihrer endgültigen Trennung vor einem Jahr bedrohte der TV-Star seine Partnerin sogar mit einem Messer. Doch das Liebeschaos gehört für Ronnie wohl der Vergangenheit an – er ist wieder glücklich vergeben!

Für die ersten offiziellen Pärchenbilder auf Instagram setzten sich Ronnie und seine neue Freundin ganz schön in Szene. In ihren Badeoutfits posieren sie am Bug eines Bootes vor einer Traumkulisse. Wie glücklich der Reality-TV-Darsteller ist, macht er seiner Community mehr als deutlich: "Glück kann man nicht erzwingen – wenn du weißt, dass es echt ist, wird dir klar, dass das Glück am Ende dich auswählt." Seine Freundin Saffire Matos reagiert mit süßen Worten auf den Beitrag: "Danke, dass es dich gibt"

Mehr Einzelheiten über seine neue Beziehung gibt der US-Amerikaner nicht preis. Auch wie lange die Beauty bereits die Frau an seiner Seite ist, verrät er nicht. Doch anscheinend ist es zwischen den Turteltauben schon etwas ernster – schließlich verbringen sie bereits ihren ersten Pärchenurlaub miteinander: Die Pics der beiden entstanden auf der Insel Puerto Rico.

Anzeige

Instagram / realronniemagro Saffire Matos und Ronnie Ortiz-Magro, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / jennharley Jen Harley und Ronnie Ortiz-Magro

Anzeige

Instagram / realronniemagro Ronnie Ortiz-Magro, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de