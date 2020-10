Was für ein niedlicher Schnappschuss von Sarah Harrison (29) und ihren beiden Töchtern! Erst im vergangenen Juli ist die Familie der YouTuberin und ihres Liebsten Dominic (29) um ein weiteres Mitglied gewachsen. Ihr Nesthäkchen Kyla kam auf die Welt, nachdem die beiden Webstars bereits im Jahr 2017 mit der kleinen Mia Rose (2) erstmals Eltern wurden. Jetzt veröffentlichte die hübsche Influencerin zuckersüße Bilder des Harrison-Mädels-Trios!

Die Fotos mit ihren beiden Töchtern postete Sarah nun auf Instagram: Gleich drei Schnappschüsse teilte der Webstar mit der Netz-Community – wovon eins entzückender als das andere ist. Zu sehen ist das Mutter-Tochter-Trio, wie es auf der Couch erst herumalbert und sich anschließend knuddelt. Besonders goldig ist ein Bild, auf dem sich Mia Rose ganz liebevoll an ihre kleine Schwester kuschelt, während die stolze Mutter glücklich in die Kamera strahlt. Lediglich mit den Worten "Liebe, Liebe, Liebe" beschreibt die 29-Jährige ihren Beitrag – und mehr gibt es bei diesen herzerwärmenden Bildern auch wirklich nicht zu erklären.

Und vor allem ihre Follower scheinen die neuen Familienfotos zu lieben. Denn in der Kommentarspalte von Sarahs Post heißt es: "Was soll man da sagen, einfach traumhaft." Ein weiterer User schwärmt: "Mann, ist das süß, so was von niedlich."

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Mia Rose und Kyla in München im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Mia Rose und Kyla in München im Oktober 2020

Anzeige

Wie findet ihr den Post von Sarah? Supersüß! Für meinen Geschmack viel zu kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de