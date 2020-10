Rechtfertigt Lisha so ihre Ausraster im Sommerhaus der Stars? Spätestens jetzt haben es sämtliche Zuschauer mitbekommen: Die YouTuberin ist nicht auf den Mund gefallen und scheut auch nicht vor Konfrontationen zurück! Während ihrer Zeit in der TV-WG wurde die bessere Hälfte von Lou häufiger mal laut und ausfallend – vor allem gegenüber Ex-Bachelor-Girl Eva Benetatou (28). Nach Lishas Meinung sei dies jedoch absehbar gewesen. Denn: Jeder würde im Sommerhaus irgendwann ausklinken...

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Influencerin jetzt einige Fan-Fragen. Ein User wollte dabei wissen, warum sie in dem Reality-TV-Format nicht so "liebevoll" wie sonst war. "Im Sommerhaus hast du kaum Schlaf, bist auf engstem Raum mit 16 Menschen, immer unter Beobachtung, in dreckiger Umgebung, in engen Betten", gab Lisha daraufhin einen kleinen Einblick in ihr Sommerhaus-Erlebnis. Wegen all dieser Faktoren ist sie überzeugt: "Da dreht jeder normale Mensch irgendwann durch!"

Tatsächlich tickten aber nicht alle Sommerhaus-Kandidaten so aus wie Lisha. Bei den Fahros beispielsweise gab es keine lauten Wutausbrüche. Wie erklärt sich die Berlinerin das? "Die einen können Rollen spielen, ich nicht", betonte die Netz-Bekanntheit kryptisch. Denkt ihr, Lisha hat recht? Stimmt ab!

