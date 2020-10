Diese The Masked Singer-Figuren sind Jochen Schropps (41) Favoriten! Der Moderator musste die Musikshow am Dienstagabend bereits in der zweiten Folge der neuen Staffel wieder verlassen. Er hatte in dem Hummerkostüm performt. Am Ende bekam das musikalische Krustentier allerdings die wenigsten Zuschauerstimmen und musste seine Maske lüften. Im Promiflash-Interview verrät Jochen jetzt, welche anderen "The Masked Singer"-Figuren ihn am meisten beeindruckt haben!

"Ich kann mich eigentlich gar nicht entscheiden. Aber wenn ich drei nennen müsste, dann würde ich sagen: Alien, Nilpferd oder Skelett!", meint der 41-Jährige gegenüber Promiflash. Diese drei Promisänger haben Jochen mit ihren Auftritten umgehauen – und das, obwohl er in der vergangenen Folge das Duell gegen das Nilpferd verloren hat. Aber auch einige seiner anderen Konkurrenten haben es dem Schauspieler offenbar angetan. "Auch der Anubis ist toll, die Erdmännchen, die sind wahnsinnig süß und singen natürlich auch Top-Balladen und Top-Duette, da ist, glaube ich, auch noch eine ganze Menge drin", schwärmt er.

Bei seinem Favoriten, dem Skelett, hat Jochen sogar schon eine Vermutung, welcher Promi sich in der aufwendigen Verkleidung verstecken könnte: "Ich bin ein Riesenfan des Skeletts! Wenn meine Vermutung richtig ist, dann stand ich mit dieser Person auch schon auf der Bühne und ich finde, dass das eine Wahnsinnssängerin ist." Die meisten Fans tippen bei dem Skelett auf Sarah Lombardi (28). Tatsächlich haben Jochen und Sarah schon einmal gemeinsam die Show "United Voices" moderiert.

ProSieben/Willi Weber Jochen Schropp bei "The Masked Singer"

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Nilpferd

ProSieben/Willi Weber Das Skelett bei "The Masked Singer"

