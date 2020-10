Ist bei den beiden doch wieder alles in Ordnung? Seit Anfang 2020 gehen Luke Evans (41) und sein Freund Rafael Olarra gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Tagen gab es dann jedoch eine überraschende Neuigkeit: Luke hat alle Pärchenbilder von sich und Rafael gelöscht – und ist seinem Partner im Netz entfolgt. Ganz offensichtlich haben sich die beiden mittlerweile aber erneut zusammengerauft: Luke und Rafael folgen sich wieder im Netz!

Wie Just Jared berichtet, sollen sich die beiden bereits seit Mittwoch wieder folgen. Offensichtlich hat das Paar nur eine kurze Pause in seiner Beziehung eingelegt. Denn sowohl der Schauspieler als auch sein On-Off-Freund teilte wieder einige Pärchenschnappschüsse in ihrer jeweiligen Insta-Story. "Gute Zeiten", schrieb der 41-Jährige unter anderem zu einem Pic, auf dem er und sein Partner auf Pferden reiten.

Vermutlich hat eine räumliche Trennung die beiden wieder ein Stück weit näher gebracht. Erst vor wenigen Tagen hat Rafa nämlich Australien arbeitsbedingt verlassen. Ganze drei Monate verbrachten die beiden dort die Zeit während der aktuellen Gesundheitslage zusammen – und ganz offensichtlich brauchten sie den Abstand zueinander.

Instagram / thereallukeevans Luke Evans, Schauspieler

Getty Images Luke Evans im November 2019

Instagram / thereallukeevans Luke Evans und Rafael Olarra im Februar 2020

