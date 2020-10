Huch, hier gibt Heidi (47) mal wieder ganz intime Einblicke! Auch wenn Anfangs niemand so richtig an ihre Liebe glauben wollte, gelten Heidi Klum und Tom Kaulitz (31) mittlerweile schon als richtiges Traumpaar. Das Model und den Sänger sieht man meist im Doppelpack und dabei immer vertraut und verturtelt. Kein Wunder also, dass Tom seiner Heidi für die Germany's next Topmodel-Dreharbeiten nach Deutschland gefolgt ist. Hier wohnen sie aktuell im Soho House in Berlin – und scheinen sich dort wohlzufühlen: Heidi teilte nun ein ganz privates Foto von ihrem Liebsten in der Badewanne!

Auf Instagram hält Heidi ihre Community über ihre Zeit in der deutschen Hauptstadt regelmäßig auf dem Laufenden: So zeigt sie sich bei Fittings für die anstehende Castingshow oder nimmt die Fans mal mit zu Spaziergängen durch die City. Mit ihrem neuesten Posting teilte sie allerdings einen deutlich intimeren Moment mit den Fans: Sie fotografierte ihren Mann Tom doch glatt nackt in einer Badewanne sitzend. "Berlin, Deutschland, 29.10.2020", lautete die schlichte Bildbeschreibung, die sie zusätzlich mit einem Herz-Emoji versah.

Dass Heidi kein Problem mit nackter Haut auf ihrem Instagram-Account hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch die Blondine selbst zeigt gerne mal, was sie zu bieten hat. Erst Anfang des Monats veröffentlichte sie einen Schnappschuss, auf dem sie sich oben ohne rekelt.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz in Berlin

ActionPress Heidi Klum und ihre Kids in Berlin im Oktober 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Oktober 2020

