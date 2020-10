Was für eine große Ehre für Riccardo Simonetti (27)! Der Influencer nutzt seine Reichweite schon seit Jahren, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen: Brustkrebs, HIV, sexuelle Belästigung, die Gleichberechtigung der LGBTQ+-Community oder auch Kinder, die Opfer von Gewalt werden – die Liste ist lang. Für sein "außerordentliches soziales und gesellschaftliches Engagement" ist Riccardo nun mit einem absoluten Hammer-Preis ausgezeichnet worden: Dem People's Choice Award!

Am vergangenen Donnerstag ist der Webstar bei der virtuellen Preisverleihung der deutschen "E! People's Choice Awards" als German Personality of 2020, also als die Deutsche Persönlichkeit des Jahres, geehrt worden. Seine Laudatio hielt Entertainer-Kollege Conchita Wurst (31) alias Tom Wirth: "Als Entertainer, Model, Moderator, Bestsellerautor, Aktivist und ganz einfach als Mensch mit viel Humor unterhält Riccardo nicht nur, sondern bezieht eindeutig Stellung zu Diversity-Themen und nutzt seine Stimme in der Öffentlichkeit für Minderheiten", schwärmte er in seiner Lobesrede.

Mit dem Award bekommt Riccardo auch ein Preisgeld über 5.000 Euro – das will er jedoch nicht behalten, sondern für den guten Zweck spenden: Eine Hälfte geht an das von ihm gemeinsam mit Unicef initiierte Projekt gegen Kindergewalt in Kambodscha, die andere Hälfte an die Organisation Jugend gegen Aids. Der Lockenkopf ist mächtig stolz auf diesen Meilenstein und feierte dies auf Instagram bereits mit zahlreichen Beiträgen. "Ich fühle mich unglaublich geehrt", betonte er unter einem Jubelfoto.

Instagram / conchitawurst Conchita Wurst alias Tom Wirth, Entertainer

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem People's-Choice-Award

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

