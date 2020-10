Nutzen Madleine und Ferhat (28) ihr Wiedersehen bei Ex on the Beach für eine zweite Chance? Schon bei Are You The One? knisterte es gewaltig zwischen den beiden Singles. Aber nach einem dramatischen Hin und Her servierte Maddi den Kölner ab und entschied sich für Aleksandar Petrovic (29) ab – der ist aber mittlerweile auch Geschichte. Damit wäre die Beauty eigentlich wieder frei für Ferhat. Promiflash verriet sie, ob sie Interesse daran hat, noch einmal bei dem 28-Jährigen zu landen.

Sie sei auf keinen Fall in die Villa gezogen, um ihren Ex-Flirt zurückzuerobern, versicherte Maddi im Gespräch mit Promiflash. "Es gab ungeklärte Dinge zwischen uns, die ich gerne klarstellen wollte", betonte sie. Aber schon in den ersten Sekunden ihres Aufeinandertreffens sei ihr klar geworden, dass "sie seine Rechtfertigung und Begründungen zu den Themen eigentlich gar nicht jucken." Ferhats Reaktion sei ihrer Meinung nach "respektlos und kindisch" gewesen.

Na, dann braucht sich Olivia Laurea ja keine Sorgen zu machen. Die hat nämlich ein Auge auf den Muskelmann geworfen. Aber dass Maddi für sie keine Konkurrenz sei, hätte sie ohnehin schnell erkannt: "Ihr Aussehen war sehr unscheinbar. Sie wirkte wie eine ganz normale Frau, der man jeden Tag auf der Straße begegnen könnte." Und hätte Ferhat doch Interesse an seiner Ex-Flamme gezeigt, hätte Olivia ihn sowieso abserviert.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Instagram / maddi_ayto Madleine, Reality-Star

TVNOW Madleine und Ferhat bei "Ex on the Beach"

TVNOW Ferhat und Olivia bei "Ex on the Beach" 2020

