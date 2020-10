Wiedersehensfreude Fehlanzeige! Bei Are You the One? schien es zwischen Maddi und Ferhat (28) zunächst richtig gefunkt zu haben. Doch das traute Liebesglück fand schnell ein Ende und Maddi verwöhnte schließlich lieber Love Island-Star Aleksandar Petrovic (29) unter der Bettdecke. Am Ex on the Beach-Strand kam es nun zu einer Reunion der einstigen Turteltauben – doch die lief eher kalt und zurückhaltend ab. Lag das an Ferhats Verhalten nach "Are You the One"? Maddi behauptet jetzt, er habe sie ignoriert und blockiert.

Schon nach dem ersten Aufeinandertreffen in der griechischen Bucht stellte die Datingformat-Teilnehmerin in Folge sieben klar, dass es zwischen ihr und dem 28-Jährigen Redebedarf gibt. "Nach 'Are You the One?' haben Ferhat und ich bei Instagram geschrieben. Irgendwann ist das abgebrochen, er hat mich dann auch blockiert und ich weiß bis heute nicht, warum", erklärte sie. Ihr einstiger Flirtpartner war da hingegen anderer Meinung. "Was willst du reden?", fragte er Maddi und hatte im Vergleich zu ihr offenbar keine Rechnung mehr offen.

Kurz darauf gab es bei einem Date allerdings doch noch die Möglichkeit, Vergangenes zu thematisieren und auch Ferhat rückte endlich mit der Sprache heraus. "Dass du nach zwei Tagen zu Aleks gehst und in seine Arme und mit ihm dann intimer wirst, das fand ich echt komisch", machte er seinem Ärger Luft. Auch wenn die Bielefelderin diesen Punkt gut verstehen konnte, betonte sie, dass Ferhat sie damals wegen seiner Eifersucht weggestoßen habe.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und seit dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Anzeige

TV NOW Ferhat und Madleine bei "Are You The One?"

Anzeige

TVNOW Ferhat bei Maddis "Ex on the Beach"-Ankunft

Anzeige

TVNOW Madleine und Ferhat bei "Are You The One?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de