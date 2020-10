Was hat Sharon Berlinghoff (24) mit ihrer Rolle bei Unter uns gemeinsam? In der RTL-Daily spielt die Schauspielerin die Rolle der sozial engagierten Vivien. Nicht nur in ihrem Job als medizinische Fachangestellte ist sie dort für andere Menschen da, auch in ihrer Freizeit setzt sich die Freundin von Tobias (Patrick Müller, 32) für andere, speziell für Obdachlose und Hilfsbedürftige, ein. Außerdem hat die Bewohnerin der Dachgeschoss-WG für ihre Freunde in der Schillerallee stets ein offenes Ohr. Doch wer steckt eigentlich hinter Vivi? Ist Sharon der "Unter uns"-Figur auch privat ähnlich? Das verriet sie Promiflash.

"Ich würde sagen 50:50", plauderte die 24-Jährige vor wenigen Wochen im Gespräch mit Promiflash aus. Im Rahmen einer Veranstaltung der Emmaus Gemeinschaft Köln, wo sie sich auch im "echten" Leben für Obdachlose engagiert, stellte sie klar, dass bestimmte Dinge sowohl Vivi als auch Sharon ausmachen: "Was ihren Kampfgeist und ihren Enthusiasmus für andere Projekte angeht, sind wir uns wirklich sehr ähnlich." Während sich Sharon aber komplett vegan ernährt, sieht es ihre TV-Figur mit der Ernährung nicht ganz so streng: "Vivien ist zwar in der Serie nicht vegan, aber auch sie achtet sehr auf ihre Ernährung. Sie versucht sich, genau wie ich, gesund zu ernähren." Kleine Ausnahmen gebe es aber auch bei der Beauty ab und zu mal.

Doch nicht nur Sharon und Vivien haben etwas gemeinsam. Auch ihr Kollege Patrick und seine Figur Tobias sind nicht komplett verschieden. Wie dem Anwalt ist auch dem Familienvater soziales Engagement wichtig. "Was mir privat besonders am Herzen liegt, ist, dass die Menschen mal so langsam verstehen sollten, sich lieb zu haben! Das ist für mich das Wichtigste", erklärte er im Promiflash-Interview.

VNOW / Stefan Behrens Sebastian (Jonathan Elias Weiske) und Vivien (Sharon Berlinghoff) bei "Unter uns"

Instagram / sharonsophie Schauspielerin Sharon Berlinghoff

Picture_Puzzle_Medien Patrick Müller und Sharon Berlinghoff von "Unter uns" im September 2020 in der Emmaus Gemeinschaft

